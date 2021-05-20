20 мая в Роттердаме (Нидерланды) прошел второй полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2021», по итогам которого определились все 20 участников финала.

Во втором полуфинале выступили представители 17 стран. По его итогам в финал прошли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

По итогам первого полуфинала в финал конкурса вышли представители Украины, Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции и Бельгии.

Кроме этого, в финал автоматически попали представители пяти стран-основателей «Евровидения» (Великобритания, Италия, Испания, Франция, Германия) и конкурсант от страны-победителя «Евровидения 2019» Нидерландов.

Таким образом в финале конкурса, который пройдет 22 мая, выступят представители 26 стран, пишет «Корреспондент».

Minval.az