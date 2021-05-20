Иран и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере пассажирских и грузоперевозок по магистральным автомобильным дорогам.

В Тебризе состоялось совещание между Ираном и Азербайджаном по грузовым и пассажирским перевозкам по магистральным дорогам, передает АПА.

На двухдневном заседании с участием официальных лиц обеих стран былиобсужденывыполнение требований международных конвенций на автомагистралях, пошлины, взимаемые в пунктах въезда и выезда из обеих стран, включая Нахчыван, другие общие технические вопросы.

В конце заседания между двумя странами было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере пассажирских и грузовых перевозок по магистральным дорогам.

Minval.az