Федерация спортивных журналистов Азербайджана (ФСЖА) планирует провести турнир «Карабах – это Азербайджан» по мини-футболу.

В турнире примут участие команды, в составе которых будут играть спортивные журналисты. Команды получат названия «Джабраил», «Физули», «Губадлы», «Шуша», «Зангилан», «Агдам», «Кельбаджар» и «Лачын». Эти города и районы были освобождены азербайджанской армией от армянской оккупации в ходе Отечественной войны, сообщает «Азериспорт».

Победитель будет награжден. Кроме того, три лучших футболиста турнира будут отправлены в августе в Батуми (Грузия) на международный турнир по футболу среди представителей СМИ.

Minval.az