В Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) не исключили, что кто-то из менеджеров ассоциации провел неофициальные переговоры с экс-игроком московского «Спартака» Аязом Гулиевым по поводу его выступления за сборную Азербайджана. Об этом заявил пресс-секретарь АФФА Фируз Абдулла.

В сети распространилась информация о том, что российский футболист с азербайджанскими корнями Аяз Гулиев вновь начал вести переговоры с АФФА на тему выступления за сборную Азербайджана. Несколько лет назад Гулиева, который тогда играл в дубле «Спартака», также сватали в сборную Азербайджана, однако он тогда предпочел сохранить спортивное гражданство России, так как в противном случае Гулиев считался бы легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Аяз Гулиев в текущем сезоне не провел ни одного матча, а недавно «Спартак» объявил о расставании с футболистом. Не исключается, что Гулиев может вернуться в «Ростов», где он выступал в 2018 году.

В АФФА опровергли факт ведения официальных переговоров с 24-летним футболистом.

«Со стороны АФФА с Аязом Гулиевым официально никто не вел переговоров. Хотя нельзя исключать, что кто-то из менеджеров или агентов беседовал с ним. Тем не менее, пока никто не говорил, что Аяз будет играть за сборную Азербайджана. Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи еще не объявлял состав команды на товарищеский матч с Турцией 27 мая. Так что я не могу утверждать, будет ли он привлечен или нет», — сказал Абдулла (цитата по «Спутнику»).

Minval.az