20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-19, днем — 26-31, в Баку ночью — 17-19, днем-27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем — 40-45%.

20 мая в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Утром местами будет туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем — 31-36, в горах ночью — 10-15, днем — 20-25 градусов тепла.

Minval.az