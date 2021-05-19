Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Нахчыванской Автономной Республике оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков на территории Нахчыванской Автономной Республики, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, из госбюджета Азербайджанской Республики на 2021 год Кабинету Министров Нахчыванской Автономной Республики выделен 1 млн. манатов.

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