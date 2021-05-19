Один из граждан Ирана, нарушивший границу Азербайджана и убивший 15 мая двух военнослужащих Госпогранслужбы, нейтрализован.

После вооруженного инцидента двое иранских граждан скрылись с места происшествия и спрятались на территории Азербайджана, сообщает Qafqazinfo.

Вчера сотрудники внутренних войск МВД определили местонахождение скрывающегося в горах в Ярдымлинском районе гражданина Ирана. Мужчина отказался сдаваться, так как знал, что его ждет арест и оказал сопротивление. Поэтому военнослужащим внутренних войск МВД пришлось применить оружие и обезвредить его.

Поиск другого человека продолжается.

Minval.az