Представительница Азербайджана Самира Эфенди выступила в первом полуфинале песенного конкурса «Евровидение», который проходит в Роттердаме (Нидерланды). Певица исполнила композицию Mata Hari.
Представительница Азербайджана Самира Эфенди выступила в первом полуфинале песенного конкурса «Евровидение», который проходит в Роттердаме (Нидерланды). Певица исполнила композицию Mata Hari.
Дата: 2021/05/19 0:27
Раздел: Life-style, Азербайджан
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