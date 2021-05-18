18 мая в Роттердаме (Нидерланды) проходит первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение 2021». В нем принимает участие и представительница Азербайджана Самира Эфенди с композицией Mata Hari.
18 мая в Роттердаме (Нидерланды) проходит первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение 2021». В нем принимает участие и представительница Азербайджана Самира Эфенди с композицией Mata Hari.
Дата: 2021/05/18 23:00
Раздел: Life-style, Азербайджан
Просмотров:
45
Звезде фильма «Кавказская пленница» предстоит пройти обследование коронарных сосудов сердца и коронарографию
Сериал снят при организационной поддержке Министерства внутренних дел
Общественная телевизионная и радиовещательная компания (ITV) обнародовала имена тех, кто огласит результаты голосования от имени Азербайджана на
Их освободили от отбывания наказания из-за истечения срока привлечения к ответственности
На берегу реки Ньиве-Маас собрались делегации 34 из 39 стран — участниц нынешнего смотра
Известные оперные исполнители решили положить конец недопониманию, которое распространилось в российских СМИ после окончания проекта «Маска»
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций
Объявлены сроки проведения Международного музыкального фестиваля »ЖАРА 2022», сообщается на официальной странице фестиваля в Instagram.
Принято решение организовать мероприятие, посвященное 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви