Олжас Сулейменов награжден орденом «Шараф» за вклад в развитие культурных связей между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Minval.az