«Мы сотрудничаем с Стамбульским военным музеем. Хранящиеся там доспехи Узун Гасана будут доставлены ​​в Баку. Этот экспонат никогда не покидал музей. Впервые в Баку будут представлены несколько уникальных экспонатов, принадлежащих Узуну Гасану и его сыну Султану Ягубу — доспехи и шлемы. Я верю, что до конца года этот проект будет реализован». Об этом АПА сообщила директор Музейного центра «Ичеришехер» Амина Меликова.

«Вероятно, до конца года или в начале следующего года в Старом городе откроется Бакинский ханский дворец-музей. Это будет необычный музей. Не хотелось бы сейчас раскрывать все секреты, но каждый его посетитель сможет почувствовать себя путешественником во времени », — отметила А.Меликова.

А.Меликова сообщила, что соглашение подписано также с Национальным музеем Грузии. По ее словам, выставка работ Ермакова (Дмитрий Ермаков — российский фотограф, свое творчество в основном посвящал повседневной жизни народов Кавказа — ред.) будет показана в Бакинском Доме фотографии под названием «Ермаков.Баку»:

«Это очень интересный проект. Потому что искусство фотографии сформировалось в Азербайджане почти одновременно с мировым. Впервые сюда планируется привезти более 300 фотографий из коллекции Ермакова, около 20 из которых — оригинальные. Возможно, эта выставка будет организована до конца года».

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