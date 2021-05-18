Cеверокорейский лидер Ким Чен Ын опасается, что проявление самовыражения и индивидуализма во внешнем виде среди молодежи Северной Кореи может в итоге привести к свержению устоявшегося в стране режима. В связи с этим глава государства принял ряд мер, сообщает Daily Mirror.

В частности, Ким Чен Ын объявил вне закона джинсы скинни и рваные джинсы. Экстравагантные «антисоциалистические» прически теперь также будут рассматриваться как признаки угрозы общественному строю. На выбор жителям КНДР представили ограниченный перечень разрешенных стрижек.

Издание отмечает, что северокорейский лидер опасается «декадентского» западного влияния на молодежь страны, которое якобы может привести к краху его режима.

По данным издания, Ким Чен Ын все больше беспокоится о возможном свержении режима. В связи с этим он издал декрет о том, что людей, следующих экстравагантной моде, следует отправлять в трудовые лагеря.

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