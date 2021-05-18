По инициативе функционирующего в Кельне Германо–Азербайджанского Дома культуры, перед зданием штаб-квартиры ООН в Бонне была проведена акция в знак протеста против непредоставления Арменией Азербайджану карт заминированных территорий.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, об этом сказал председатель Германо-Азербайджанского дома культуры Алтай Рустамов.

В акции, организованной в соответствии с требования каратина, наряду с нашими соотечественниками приняли участие представители Боннского Международного Центра конверсии (Bonn International Center for Conversion). В ходе акции были продемонстрированы плакаты, информирующие о том, что мины, установленные ВС Армении на освобожденных территориях Азербайджана, представляют опасность. Участники пикета раздавали прохожим информационные флаеры.

В конце акции в штаб-квартиру ООН была передана декларация, в которой содержится требование оказать влияние на правительство Армении для передачи минных карт Азербайджану.

Minval.az