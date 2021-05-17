Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур назвал расширенный состав сборной страны на Евро. В список попали 34 игрока, но среди них нет Кэлвина Стенгса из АЗ: 22-летний вингер выходил на замену в последних играх Нидерландов, но не убедил тренера. Почему это важно?

Кэлвин встречается с Бо де Бур – дочкой Франка.

«Мне нужно улучшить свою игру. Не хочу получать место в сборной только потому, что встречаюсь с дочерью тренера», – говорил Стенгс неделю назад. Де Бур услышал.

Хотя тренер объяснил все еще до объявления списка: у 22-летнего парня космический конкурент справа – Стивен Бергейс из «Фейеноорда» набил 17+11 в этом сезоне (у Стенгса 7+5).

«У него исключительные качества, но он должен прибавить в стабильности: не одно или два хороших действия за тайм, а постоянно. В этом Бергейс имеет преимущество. Кэлвину не хватает опыта и физики.

Кстати, я уже говорил ему об этом раньше. Он иногда навещает меня», – улыбаясь рассказывал Де Бур. Его слова приводит «Спорт сегодня» со ссылкой на Vondelpark

Кэвлин и Бо вместе не меньше трех лет – первые совместные фото появились в профиле девушки в мае 2018-го.

Зато Стенгса вызвали в сборную U-21 – Нидерланды сыграют с Францией в четвертьфинале молодежного Евро.

«Все говорят, что он уже должен бороться за место в главной сборной. Ему 22, но полтора года он пропустил из-за травмы [крестообразных связок]», – объясняет Де Бур.

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