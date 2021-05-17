Президент России Владимир Путин убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, и сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации на границе», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

«Вы знаете, что российская и армянская стороны находятся в постоянном контакте, также мы в постоянном контакте с Баку», — сказал представитель Кремля.

Minval.az