Авиакомпания «Turkish Airlines» (Turk Hava Yollari, THY) возобновила полеты из Стамбула в Гянджу.

«THY после 14-месячного перерыва с 17 мая возобновила полеты по направлению Стамбул-Гянджа, приостановленные из-за пандемии коронавируса с 10 марта прошлого года. В церемонии встречи самолета в Гянджинском аэропорту приняли участие генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк, заместитель главы исполнительной власти Гянджи Самед Томуев, представитель Turkish Airlines Джабир Пече», — сообщают турецкие СМИ.

Представитель Turkish Airlines сообщил, что возобновленные полеты из Стамбула в Гянджу будут выполняться дважды в неделю по субботам и вторникам по направлениям Стамбул-Гянджа-Нахчыван-Стамбул и Стамбул-Нахчыван-Гянджа-Стамбул, как и в предыдущие годы.

Озтюрк, в свою очередь, заявил, что после эпидемии COVID-19 на этих рейсах может наблюдаться высокая плотность с учетом возможности путешествия между Турцией и Азербайджаном по внутренним паспортам, и заявил, что увеличение числа еженедельных рейсов в будущем может стать предметом повестки дня.

Minval.az