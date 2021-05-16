Лидер сборной Азербайджана по дзюдо, вице-чемпион Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Рустам Оруджев (73 килограмма) пропустит чемпионат мира по дзюдо, который состоится 6-13 июня в Будапеште (Венгрия), сообщает Sputnik Азербайджан.

Тренерский штаб сборной Азербайджана по дзюдо обнародовал предварительный состав команды на будапештское мировое первенство, куда не вошел лидер команды Оруджев. Кроме того, в заявке сборной также нет призера чемпионатов Европы и победителя турнира из серии Большого шлема в Анталии (Турция) Зелима Коцоева (100 килограммов).

Оруджев недавно переболел коронавирусом, причем болезнь для него протекала довольно-таки тяжело, о чем сам спортсмен писал в социальных сетях. Тем самым, отсутствие Оруджева в заявке на чемпионат мира может быть связано и с восстановлением после болезни.

Minval.az