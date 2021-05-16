Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и его супруга – народная артистка России Анна Нетребко прокомментировали слухи о своем разводе.

В связи с тем, что после окончания шоу «Маски» на телеканале НТВ Эйвазов прилетел в Азербайджан один, а Нетребко осталась в Москве, в российских СМИ распространилась информация о том, что супруги решили развестись. Причиной этого якобы стало то, что исполнитель скрыл от своей жены участие в проекте «Маска».

Нетребко решила положить конец всем слухам и опубликовала на своей странице в Instagram совместный ролик с Эйвазовым.

«Это видео специально для тех, кто написал, что мы развелись, и ты забрала детей и улетела», — сказал Эйвазов и поцеловал свою супругу. Нетребко же отметила, что «больше всего ей понравилось то, что она забрала детей. Хотя пара воспитывает всего одного ребенка — Тьяго, сын Нетребко от первого брака.

Причиной приезда Юсифа Эйвазова в Азербайджан было участие в международном музыкальном фестивале «Хары-бюльбюль», который спустя три десятилетия впервые проводился в Шуше – на Джыдыр дюзю — с участием известных азербайджанских исполнителей и музыкантов, напоминает «Спутник».

Minval.az