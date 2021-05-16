В городе Рино американского штата Невада завершился национальный чемпионат США по дзюдо. Чемпионом в весовой категории до 73 кг стал выходец из Азербайджана Заур Джалил.

Таким образом, Заур Джалил стал трехкратным чемпионом США по дзюдо. Во время награждения спортсмен заявил, что эту победу он посвящает азербайджанскому народу и освобождению от армянской оккупации земель Азербайджана, отмечает «Вестник Кавказа».

Напомним, что спортсмен – сын президента Нью-Йоркского центра культуры Азербайджана Тельмана Джалилова. В США они живут с 1998 года. Заур Джалил соревнуется в дзюдо уже 15 лет, и всегда выходит с азербайджанским флагом, подчеркивая свое происхождение.

Minval.az