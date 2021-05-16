Здание культурного центра «Карабах» в Люксембурге подверглось вандализму.

Прибывшие утром на работу представители культурного центра «Карабах» увидели, что окна разбиты, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Представители центра сразу же обратились в местную полицию. Полиция приехала в центр и ознакомилась с ситуацией. Сотрудники полиции забрали брошенные в здание камни, чтобы идентифицировать отпечатки пальцев.

Полиция начала расследование этого акта вандализма.

Следует отметить, что в культурном центре «Карабах» пропагандируется культура Азербайджана и проводятся различные мероприятия для знакомства местного населения с нашей культурой. В центре проводятся встречи с представителями азербайджанской культуры, организованные Азербайджанской культурной ассоциацией Люксембурга. Организуются выставки произведений азербайджанских художников, особенно из Карабахского региона.

Minval.az