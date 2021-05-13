Бывшие футболисты сборной России провели мастер-класс и сыграли в футбол с командой, составленной из взрослых и детей с ОВЗ.

В нем приняли участие бронзовый призер Евро-2008, двукратный чемпиона России Дмитрий Сычев, бронзовый призер чемпионата России Андрей Каряка и четырехкратный обладатель Кубка России, чемпион России Александр Самедов, а также дети с синдромом Дауна и команда ампутантов.

— Это особенные дети, ими нужно заниматься и социализировать их. Ребята очень искренние, играют в футбол с огромным желанием. Хочется сказать спасибо молодым тренерам, которые занимаются этой важной работой. Дети с таким восторгом воспринимают игру. Поэтому здорово, что РФС организовал такую инклюзивную акцию перед финалом Бетсити Кубка России. Надеюсь, дети надолго запомнят этот день и продолжат заниматься футболом, — сказал Каряка, слова которого приводит «Матч».

Мероприятие прошло на стадионе «Северный» в Нижнем Новгороде в рамках социальной программы РФС.

Minval.az