На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с праздником Рамазан.
Опубликовано Ilham Aliyev Среда, 12 мая 2021 г.
На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с праздником Рамазан.
Опубликовано Ilham Aliyev Среда, 12 мая 2021 г.
Дата: 2021/05/13 0:15
Раздел: Азербайджан
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В Азербайджане отмечается праздник Рамазан.
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