Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась с письмом к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишелю Бачелету.

Как передает аппарат омбудсмена, в письме она выразила обеспокоенность в связи с тем, что мины, установленные армянской армией в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе и на других территориях Азербайджана, представляют серьезную угрозу жизни и здоровью людей. Было доведено до сведения, что на этих территориях зарыты сотни тысяч мин, а отказ Армении предоставить карты заминированных территорий обостряет ситуацию в регионе и создает угрозу миру и сосуществованию.

В обращении отмечено, что омбудсмен неоднократно поднимала вопрос о сложившейся ситуации перед международными правозащитными организациями. Отметив грубое нарушение требований Женевских конвенций от 1949 года, омбудсмен подчеркнула, что политическое руководство Армении должно осознавать свои обязательства перед международным правом и уважать права человека.

В заключение омбудсмен Сабина Алиева еще раз выразила комиссару глубокую обеспокоенность и попросила призвать Армению к сотрудничеству в предоставлении карт заминированных территорий.

Minval.az