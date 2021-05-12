Вседозволенность вызывает неограниченную раскованность, и заплывающие в стихию мнимой свободы оказываются во власти психопатических капризов. Наиболее ярые носители синдромов начинают верить в величие собственной миссии, оказавшись во власти больного чудачества.

Обычно люди такого склада верят, что их фантазии несут в себе полезную функцию.

Синдромом явной психопатии страдает так называемый министр иностранных дел несуществующей армянской республики на азербайджанских территориях Давид Бабаян, у которого вера в успех мифических инициатив преобладает над разумом.

То он пишет письма сопредседателям Минской группы с просьбой создать «международный мониторинговый механизм» в связи «с водной агрессией Азербайджана», то взывает к чувству сострадания сообщества в связи с проблемой несуществующих военнопленных. И вот теперь им запущен в оборот новый фейк, согласно которому азербайджанцы-де используют армянские надгробные плиты в качестве строительного материала.

Человек, непосредственно причастный к преступлениям на оккупированных азербайджанских территориях, несущий ответственность за уголовщину в связи с разрушением мечетей, мусульманских кладбищ и святынь, вдруг решил отыграться с помощью ложных обвинений.

То, что на азербайджанских территориях памятников и отметин армянской идентичности кот наплакал, и говорить не стоит. Оказавшись на чужих территориях в начале девятнадцатого века, армяне принялись переделывать албанские, грузинские храмы и монастыри под хайские. Зарывая в землю хачкары, старательно составляли карты культурных фальсификаций с далеко идущими целями.

Спустя годы их доморощенные археологи и ученые, ведя случайные раскопки в чужих ареалах, вдруг натыкались на искусственные свидетельства, хотя в историографии армяне до русско-иранских войн 1826-1828 годов на Кавказе вовсе не обитали.

Легенды рождались со скоростью света, благо банального устного народного творчества армянам не занимать. Пенистое сочинительство превратилось в излюбленное ремесло. Оно процветает поныне.

Бессмертный француз Рабле не зря предупреждал, что мошенники новых времен более учены, нежели ученые прежних времен. Характерная особенность хаев в том, что они всегда были предрасположены к мошенничеству.

За примером чудовищных открытий далеко ходить не надо. Легким движением фантазии старинный азербайджанский город Ираван (заложенный Раван-ханом после смерти Надир-шаха), переданный новосозданной Армянской республике в 1918 году в качестве стольного града, вдруг превратился в Эривань, и оказалось, что он на 60 лет старше Рима. Чем не сенсация?!

Примерно в таком же духе самозваный министр мифической республики, обвиняя Азербайджан в «культурном геноциде», возвещает, будто продолжается разрушение армянских церквей и других культурных объектов, хотя не уточняет каких. Безадресные и огульные выпады рассчитаны на несведущих.

В Армении разрастается социальный и экономический кризис, стагнации не видно конца. Люди из ничего мастерят что-то, лишь бы выжить. Но потешный министр бьет в набат, дескать, азербайджанцы, избавляясь от армянского культурного наследия, еще и выкачивают экономическую выгоду, используя камни и плиты в строительстве.

Бабаян, образ которого не выделяется признаками интеллекта, переживает мозговое перенапряжение. Налицо умственный сбой, раз утверждает, что «надгробия используются для строительства дорог».

Не справляясь с наступающим психозом, глава несуществующего министерства заточен на забрасывание международных организаций письмами.

Примитивными ухищрениями такого рода обычно занимаются любители анонимной морали, дабы компенсировать отсутствие фактов и доказательств гвалтом и этим добиться какой-никакой пользы.

Чтобы знать глубину невежества «министра», достаточно взять под прицел внимания его главный аргумент. На полном серьезе он утверждает, что журнал «Кавказское наследие» опубликовал спутниковые снимки, на которых видно, что армянское кладбище в Гадруте разрушено».

Привязал к сюжету позицию какого-то провинциального правозащитника, который будто бы тоже обеспокоен, и не может найти себе места ввиду используемых в качестве стройматериалов плит разрушенных могил.

В попытках разжалобить международные силы министр-нелегал указывает на несуществующую армянофобию у азербайджанцев. Ему хватает наглости утверждать, будто Азербайджан уничтожает следы «многовекового существования армян» на де-оккупированных территориях, хотя внешний облик освобожденных земель без комментариев свидетельствует, кому присущи варварство и вандализм, и кто уничтожал историческое наследие азербайджанских ареалов.

Нормы международного гуманитарного права, к которым апеллирует министр без министерства, предусматривают, чтобы во время конфликтов стороны проявляли уважение к надгробиям, памятникам и прочим культурным объектам. Коль так, что же помешало армянским оккупантам проявить уважение к могилам, памятникам исламской культуры, созданным в разные века предками нынешних азербайджанцев?

Превратив мечети и сакральные мусульманские памятники в руины, пустив коров и свиней в культовые места, армяне продемонстрировали свое варварское предназначение, доказали, что не имеют исторического отношения к азербайджанским ареалам.

Преступления, совершенные армянами в Азербайджане, не останутся безнаказанными. Вандалы ответят за дикость и бесчеловечность, и только после этого будет размотана нить правды.

Преступники всегда боятся правды, потому и делают ставку на опережение. Но это ведь тоже не спасает.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az