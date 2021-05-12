На международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль» в Шуше был представлен сборник нот произведений выдающихся представителей азербайджанской школы композиторов «Вечные подписи», подготовленный Фондом Гейдара Алиева.

Проект «Вечные подписи» был осуществлен по инициативе первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Издание было передано в подарок общественности президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю объявления города Шуша культурной столицей Азербайджана.

Minval.az