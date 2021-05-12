Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо соболезнования председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Премьер-министр отметил, что глубоко опечален известием о случившейся в Казани трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.

В письме выражаются искренние соболезнования председателю правительства России, семьям и близким погибших, высказываются пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Minval.az