Инженерно-саперные группы роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов, передает Минобороны РФ.

В настоящее время российские военнослужащие провели работы по поиску взрывоопасных предметов на окраине населенного пункта Суговушан, а также вдоль трассы Агдере-Суговушан.

В ходе выполнения работ на данном участке российскими саперами были обезврежены около 15 взрывоопасных предметов.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2104 гектара территории, более 650 километров дорог, 1806 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25611 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Minval.az