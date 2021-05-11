«Манчестер Сити» в седьмой раз завоевал титул чемпиона Англии по футболу. Это стало известно после того, как ближайший преследователь «горожан» «Манчестер Юнайтед» в матче 36-го тура дома проиграл «Лестеру» и лишился шансов на титул.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1, благодаря чему «Манчестер Сити» стал недосягаем для преследователей.

На счету «горожан» 80 очков в 35 матчах, у занимающего вторую строчку «Манчестер Юнайтед» осталось 70 очков. «Лестер» благодаря успеху опередил «Челси» в борьбе за третье место.

Minval.az