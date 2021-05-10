Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, на 12:00 десятого мая на территории страны наблюдалась нестабильная погода.

В некоторых местах были грозы, временами шли дожди, в северных и западных регионах – интенсивного характера, в горных районах шел снег, дул сильный северо-западный ветер.

В результате интенсивных дождей повысился уровень воды в реках, а на реке Гёранчай произошел кратковременный паводок.

Количество выпавших осадков в зоне Большого Кавказа составило 5–16 мм, Сарыбаше (Гах) – 29 мм, Балакене – 28 мм, зоне Малого Кавказа – 15–18 мм, Нахчыванской АР – 2–8 мм, низменных районах – 3–5 мм, Гянджа-Газахской зоне – 5–20 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове до одного миллиметра.

Скорость западного ветра в Нафталане достигала 34 м/с, Тертере – 33 м/с, Балакене и Агдаме – 30 м/с, Товузе, Зардабе, Гяндже – 28 м/с, Мингячевире, Барде – 25 м/с, Баку – 32 м/с, Маштаге – 30 м/с, на Нефтяных камнях – до 26 м/с.

Высота волны в открытом море составила 4,4 метра.

В ряде районов Азербайджана шел снег. Высота снежного покрова в Хыналыге достигла двух миллиметров, в Шахдаге, Дашкесане, Гедабейе – одного сантиметра.

В Нахчыване девятого мая около 17:00 в течение пяти минут шел град диаметром 6 миллиметров, в Газахе – град диаметром 0,8 миллиметра, также слабый град выпал в Агстафе.

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