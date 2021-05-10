Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в Инстаграм в связи с 98-й годовщиной со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Сегодня 98-я годовщина со дня рождения Гейдара Алиева – великой личности, который всю свою жизнь посвятил служению родному Азербайджану. Им всегда руководила безмерная любовь к Родине, к своему народу, стремление видеть его счастливым, живущим в независимом, процветающем, могущественном Азербайджане. Гейдара Алиева нет с нами, но живут его идеи, осуществляются его замыслы. А самое главное – претворено в жизнь его сокровенное желание – под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освобождены наши земли, около 30 лет находившиеся под оккупацией. С уважением чту незабвенную память великого лидера Гейдара Алиева. Желаю мира, благополучия и процветания нашей стране», — подчеркнула Мехрибан Алиева.

Minval.az