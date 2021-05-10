10 мая президент Ильхам Алиев прибыл в Нахчыванскую Автономную Республику.

В Международном аэропорту Нахчывана главу государства встретил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов, передает пресс-служба президента.

Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчыван. Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику и почтил память великого лидера.

Затем глава государства принял участие в презентации новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Нахчывана.

Ильхам Алиев принял участие в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии в Нахчыванской Автономной Республике.

Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев отдал рапорт главе государства.

Помимо этого Ильхам Алиев ознакомился со строительством центра Службы ASAN в городе Нахчыван, а также принял участие в открытии Нахчыванского филиала Открытого акционерного общества«Азерхалча».

Затем с участием главы государства состоялось открытие Центрального госпиталя Нахчыванского гарнизона.

Кроме того в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику президент принял участие в открытии Центра искусственного осеменения.

Ильхам Алиев также принял участие в открытии магистральной автомобильной дороги Джульфа-Ордубад.

Minval.az