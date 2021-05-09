Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, возложили цветы к памятнику, почтили память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Minval.az