Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, возложили цветы к памятнику, почтили память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, возложили цветы к памятнику, почтили память всех сынов Азербайджана, погибших в войне.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/05/09 13:13
Раздел: Азербайджан
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