Освобождению Карабахского региона Азербайджана от многолетней оккупации Армении посвящена новая песня турецкого композитора Тургая Эврена под названием «Many Years Ago».

Композиция, исполненная американской певицей Деллой Майлз, была размещена в соцсети Twitter и на видеохостинге YouTube 8 мая — в память о трагических событиях 1992 года, когда ВС Армении оккупировали жемчужину Азербайджана — город Шушу в Карабахе.

В беседе с «Анадолу», Эврен рассказал, что ранее посвящал песни жителям Палестины и Кашмира, которые также, как и азербайджанцы долгое время противостояли несправедливости и агрессии.

«Армяне совершили много беззакония и преступлений против мирных жителей Азербайджана, в том числе женщин и детей. Боль азербайджанского народа долгие годы отзывалась и в моем сердце», — отметил композитор.

По его словам, решение посвятить теме освобождения Карабаха песню на английском языке, была связана со стремлением довести информацию о реалиях Южного Кавказа до максимально большего числа людей по всему миру.

«Я хотел, чтобы о теме Карабаха услышали и в других странах. Обсудил песню с американской певицей Деллой Майлс. Она поддержала идею и мы вместе доработали мелодию. Аранжировкой занялся Али Толга Демирташ», — сообщил Эврен.

Клип на песню Many Years Ago подготовлен при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева.

Minval.az