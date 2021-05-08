Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравлении глава Российского государства подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу.

«Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», – отметил Владимир Путин.

Президент России выразил уверенность, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами.

Владимир Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Minval.az