Голкипер «Атлетико» Ян Облак готов покинуть клуб. Словенец хочет продолжить карьеру в Англии. Представители футболиста уже работают над его переходом в один из клубов «большой шестерки».

В Англии интерес к игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы подписать словенца на место Давида Де Хеа. Сам Облак ранее намекал, что ему было бы интересно продолжить карьеру в АПЛ, напоминает «Газета.ру» со ссылкой на ESPN.

В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл 42 матча во всех турнирах, 19 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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