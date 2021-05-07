Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение «О предоставлении деятелям культуры Азербайджана персональной пенсии президента Азербайджанской Республики».

Согласно документу, в соответствии с Указом президента Азербайджана «Об учреждении персональной пенсии президента Азербайджанской Республики» от 11 июня 2002 года №715 постановляется за заслуги в развитии азербайджанской культуры предоставить персональную пенсию президента Азербайджанской Республики следующим лицам:

Махмудову Абдулахаду Алиса оглу

Мирзагасанову Гусейн-Сафе Гвамеддин оглу

Нурзаде Али Гаиб оглу

Сеидову Урану Сейид Муса оглу

Шаровской Наталье Юрьевне.

Кабинету Министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу также подписал распоряжение «О предоставлении деятелям искусства Азербайджана премий президента Азербайджанской Республики» следующим лицам:

Аббасову Тариелю Аббасгулу оглу

Аббасовой-Будаговой Афаг Нурахмед гызы

Абдуллаеву Кьязыму Энвер оглу

Абдуллаеву Метлебу Фатали оглу

Абдуллаевой Хуршуд Лютфали гызы

Абдурахманову Юсифу Фикрет оглу

Адыгезалову Ялчину Васиф оглу

Агавердиевой Месмеханым Аслан гызы

Ахундову Бахтияру Агаяр оглу

Ахундову Абульфазу Дадаш оглу

Агаллияй Пеллумбу Мустафа оглу

Алышевой Шоле Гасым гызы

Аллахвердиеву Васифу Керим оглу

Аллахвердиевой Наибе Сиявуш гызы

Бабаевой Инаре Ахмед гызы

Бабаевой Севиндж Мамедали гызы

Багирову Изамеддину Зейнал оглу

Балиевой Наталье Геннадьевне

Барателия Наале Раульевне

Байрамову Салману Байрам оглу

Бахтиярову Рашаду Бахрам оглу

Бутенко Игорю Леонидовичу

Джафарову Мирджаваду Миргедер оглу

Джафарову Самиру Гадир оглу

Дадашеву Амраху Балахан оглу

Дубовицкой Марие Александровне

Эйвазову Ясефу Алхас оглу

Эйюбову Мусе Эйюб оглу

Абдулсамедовой Земфире Фейзулла гызы

Афлаки Адиле Осман гызы

Ахмедову Джавиду Тевеккюль оглу

Ахмедову Чингизу Али Ашраф оглу

Алекберзаде Мехрибан Заур гызы

Алиеву Сарвару Бахлул оглу

Алиевой Хуснийе Сафар гызы

Алиевой Мюневвер Сабир гызы

Алиевой Наргиз Арзу гызы

Алиевой Шафаг Расул гызы

Ализаде Акберу Музаффар оглу

Ализаде Шахле Сеидшах гызы

Амирбековой Рите Джамиль гызы

Аскерову Али Рагим оглу

Аскерову Аскеру Акбер оглу

Аскерову Гочагу Магеррам оглу

Азимову Айдыну Кязым оглу

Гаджиеву Али Алиюсиф оглу

Гаджиеву Ильгару Халил оглу

Гаджиевой Найлор Фидан Гаджиага гызы

Гаджиевой Севиль Иншалла гызы

Гаджиевой Сабине Сабир гызы

Гейбатову Анару Митхат оглу

Гасанову Кериму Аббас оглу

Гасанову Видади Исмаил оглу

Гасановой Ираде Аслан гызы

Гасановой Натаван Микаил гызы

Гашимову Орхану Ильгар оглу

Гашимзаде Ханлару Аллахверди оглу

Газиеву Натигу Фарзалы оглу

Гумбатовой Ульвийе Джаваншир гызы

Гусейнли Анару Вагиф оглу

Гусейнову Физули Исмет оглу

Гусейнову Шовги Арастун оглу

Гусейновой Камилле Фикрет гызы

Гусейновой Кямале Музаффар гызы

Ханларовой Мехрибан Аслан гызы

Хасиеву Надиру Шенбе оглу

Халилзаде Руфату Эльдар оглу

Ибрагимову Фуаду Натиг оглу

Ибрагимовой Нигяр Рафаэль гызы

Ибрагимовой Сабине Вагиф гызы

Ибрагимовой Шахле Ибрагим гызы

Иманову Вахтангу Яшар оглу

Имановой Гюльбаджи Алиакбер гызы

Искендеровой Санубар Сабир гызы

Исмайлову Гурбану Ибрагим оглу

Исмайлову Самиру Сулейман оглу

Исрафилову Фархаду Рамазан оглу

Кязымову Ниджату Миразиз оглу

Керимдухту Ровшану Рамазан оглу

Керимову Логману Сейфулла оглу

Керимовой Джамиле Рустам гызы

Керимовой Гарине Рагим гызы

Керимовой Наргиз Фаиг гызы

Гараеву Эльнару Джафар оглу

Гасымову Мамедсафе Мамедали оглу

Гасымову Юсифу Али оглу

Гахраманову Аббасу Ахмед оглу

Гамбарли Аязу Вахаб оглу

Гамбарову Салману Гусейн оглу

Гарибовой Наргиле Дурсун гызы

Годжаеву Рагиму Халил оглу

Гулиеву Джамилю Эльшад оглу

Гулиеву Эйюбу Рамиз оглу

Гулиеву Хафизу Магеррам оглу

Гулиеву Нихату Гейдар оглу

Гулиеву Ровшану Вагиф оглу

Гулиевой Интизар Тахмазгулу гызы

Гулиевой Гызылгюль Полад гызы

Гулиевой Шалале Шахвелет гызы

Гурбанову Джахангиру Гафар оглу

Гурбановой Парване Ягуб гызы

Махмудову Ровшану Огтай оглу

Мехмандарову Мустафе Адиль оглу

Магеррамову Фирудину Алимамед оглу

Мамедову Анару Рамиз оглу

Мамедову Айшаду Кямал оглу

Мамедову Магсуду Фазиль оглу

Мамедову Мураду Мамед оглу

Мамедову Нусрету Джафар оглу

Мамедову Сабиру Думан оглу

Мамедову Сабиру Новруз оглу

Масимову Гурбану Абдулла оглу

Микаилову Анару Шамиль оглу

Мир-Гасым Аян Огтай гызы

Мирзоеву Гюльагасы Ага Гусейновичу

Мирзоеву Рафигу Исмаил оглу

Мирзоеву Суджеддину Гияс оглу

Мустафаевой Шукюфе Имран гызы

Мустафаеву Арзу Ахмед оглу

Мустафаевой Лалазар Башир гызы

Нагиеву Гасыму Гянджалы оглу

Насировой Хиджран Фатали гызы

Насруллаеву Хасрату Нусрет оглу

Новрузовой Нубар Гулу гызы

Оруджевой Наиде Мюлюк гызы

Оруджевой Севде Наби гызы

Османову Бахраму Меджид оглу

Османову Фуаду Таджеддин оглу

Омарову Гюмраху Рза оглу

Поладову Экрему Ниджат оглу

Рамазановой Нигяр Азер гызы

Рахманову Рахману Тофиг оглу

Рустамову Нурлану Ибрагим оглу

Саламовой Гюльджахан Ахмед гызы

Селимли Мирбале Сеидаскер оглу

Селимову Руслану Ханбала оглу

Самедову Самиру Самед оглу

Самедову Шукюру Гаджибала оглу

Султанову Неймату Ислам оглу

Шарифалиевой Саиде Вахид гызы

Шихалиеву Рамину Тофиг оглу

Ширинову Аслану Адиль оглу

Ширмамедову Намису Ханмирза оглу

Вагабзаде Сабине Гулам гызы

Велиеву Нофелю Абдулмеджид оглу

Велиевой Нигяр Натиг гызы

Ягубовой Элле Исмаил гызы

Зейналову Азеру Зейналабдин оглу

Зейналову Эльнуру Али оглу

Зеки Мехрибан Мюрвет гызы.

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