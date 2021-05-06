Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поделился ожиданиями от боя против Дастина Порье.

«10 июля я сделаю все безупречно. Мы полностью просчитали этих клоунов. Вы разбудили зверя. Зверя, которого поддерживают высшие силы. Может молиться», — написал Макгрегор в Twitter.

Между бойцами недавно возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его фонд $500 тыс., однако до сих пор этого не сделал. В ответ ирландец сообщил об отмене поединка и заявил, что проведет поединок с другим бойцом, напоминает «Газета.ру».

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставшим главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

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