Кубок чемпионата Европы по футболу прибыл в Баку в четверг, 6 мая, сообщили Sputnik Азербайджан в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

В преддверии ЕВРО-2020, перенесенного на этот год из-за пандемии коронавируса, проходит тур главного трофея турнира – кубок Анри Делоне отправился по городам-организаторам континентального первенства. В четверг, 6 мая, главный трофей европейского первенства прибыл в Баку. Официальный же тур кубка Анри Делоне по столице Азербайджана начнется в пятницу, 7 мая.

В четверг трофей побывал в Гобустане, Ичеришехер, центре Гейдара Алиева. В пятницу официальный тур кубка начнется с Бакинского олимпийского стадиона, где и состоятся матчи группы «А» ЕВРО-2020. Заметим, что фотографироваться с трофеем запрещено, кроме того, отменены массовые мероприятия из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

На прошлой неделе трофей побывал в Риме (Италия), где был выставлен у Колизея. С 30 апреля по 1 мая трофей находился в Будапеште (Венгрия), а после Баку 11 мая он будет доставлен в Копенгаген (Дания).

Бакинский олимпийский стадион примет четыре матча чемпионата Европы, три из которых матчи группы «А» между сборными Швейцарии – Уэльса (12 июня), Уэльса – Турции (16 июня) и Турции – Швейцарии (20 июня) и один из четвертьфинальных матчей (3 июля).

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