7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах во второй половине дня ожидаются дожди, будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 11-13 градусов тепла ночью, 18-21 градусов тепла днем, ​​в Баку ночью 11-13 градусов тепла, днем ​​18-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80 процентов, днем ​​50-55 процентов.

7 мая в регионах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однаковечером местами ожидаются грозы, ливни,град. Утром туман, будет дуть восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 10-14 градусов тепла, днем ​​20-25 градусов тепла, ночью в горах 3-8 градусов тепла, днем ​​10-15 градусов тепла.

Minval.az