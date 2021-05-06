7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах во второй половине дня ожидаются дожди, будет дуть умеренный южный ветер.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 11-13 градусов тепла ночью, 18-21 градусов тепла днем, в Баку ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80 процентов, днем 50-55 процентов.
7 мая в регионах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однаковечером местами ожидаются грозы, ливни,град. Утром туман, будет дуть восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 10-14 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла, ночью в горах 3-8 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.