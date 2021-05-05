Юсиф Эйвазов признался, что ради сохранения семьи нарушил условия контракта, невзирая на штрафные санкции.

Оперный певец сообщил, что его участие в шоу «Маска» могло привести к разрыву с Анной Нетребко. Занявший в состязании второе место артист раньше времени сообщил своей жене, что выступает в костюме Ламы. У Анны возникли нехорошие подозрения на тему того, где регулярно пропадает ее избранник до часу ночи.

Во избежание развода Эйвазову пришлось раскрыть секрет, хотя это было чревато миллионными санкциями. Юсиф подчеркнул, что в его семье ни у кого нет каких-либо тайн: «Нереально что-то скрыть». Супруги всегда в курсе, где находится вторая половина.

Помимо Нетребко, об участии Эйвазова в «Маске» знал и ее сын от прошлых отношений Тьяго. Мальчик сходу опознал голос отчима, когда играл с конструктором, а по телевизору фоном шла передача. «Первый, кто узнал меня не глядя», — восхитился Юсиф (цитата по НТВ).

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