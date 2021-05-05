Хавбек чешского футбольного клуба «Виктория Жижков» Фарид Набиев прокомментировал информацию о возможном продолжении карьеры в Азербайджане.

«Клубными вопросами занимается мой менеджер. Но мы часто об этом говорим. Пока обсуждали только зарубежные клубы, а об азербайджанских не говорили. Я еще не собираюсь возвращаться в Азербайджан. Ничего конкретного на данный момент нет. Все выяснится по завершении сезона», — отметил Набиев, слова которого приводит «Азериспорт».

Напомним, что Набиев, являющийся воспитанником «Габалы», подписал в январе 2020 года контракт с чешским клубом на 2,5 года.

Minval.az