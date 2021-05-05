Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить Грузию.

«Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас посетить Тбилиси в любое удобное время», — сказал Гарибашвили в Баку на переговорах с азербайджанским президентом.

Премьер отметил, что Азербайджан и Грузия совместно реализовали исторические проекты, имеющие большое значение. «Поэтому мы решительны в своем желании продолжать совместную реализацию большего числа проектов, которые укрепят наши отношения и братство», — сказал Гарибашвили.

Minval.az