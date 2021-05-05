Дизайн одежды представительницы Азербайджана на «Евровидении-2021» Эфенди поручен всемирно известному модельеру Руфату Исмаилу.

Коллекции основателя бренда «Affair» Руфата Исмаила демонстрируются на неделях моды в Нью-Йорке, Милане, Флоренции и других городах.

По словам Р.Исмаила, в костюме Эфенди важным моментом является национальных элементов, которые не так-то просто объединить в одном образе, пишет АПА.

«На сцене выступят танцоры в прекрасных образах, и мы уверены, что посредством сценических костюмов сможем донести до зрителей желаемую идею. Костюм Эфенди будет украшен драгоценными и полудрагоценными камнями, это будет сочетание национальных элементов», — сказал модельер.

Напомним, полуфиналы «Евровидения-2021» пройдут 18 и 20 мая, финал 22 мая в городе Роттердам (Нидерланды».

Minval.az