Азербайджанские компании заинтересованы в деятельности в Грузии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан продолжает оставаться одним из крупнейших инвесторов в экономику Грузии. Это также хороший индикатор реформ, проводимых вашим правительством для создания очень позитивного и благоприятного инвестиционного климата. Я знаю, что больше азербайджанских компаний хотят работать в вашей стране, и уверен, что это произойдет», — сказал Ильхам Алиев в среду в Баку на переговорах с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Президент также выразил благодарность правительству Грузии за поддержку в реализации проекта Южный газовый коридор.

«Этот проект важен не только для региона Южного Кавказа, но и для всего Евразийского региона в плане общего развития, стабильности, прогнозирования и сотрудничества. Повторяю, без нашего сотрудничества это было бы невозможно», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Президент добавил, что совместные проекты в сферах энергетики и транспорта изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Президент отметил, что эти проекты не были бы реализованы, не будь сильного партнерства между Азербайджаном и Грузией.

Minval.az