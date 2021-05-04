Португалец Жозе Моуринью стал новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Рома».

Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года. На этом посту он сменил соотечественника Пауло Фонсеку, уточняет ТАСС.

Minval.az