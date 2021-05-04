Португалец Жозе Моуринью стал новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Рома».
Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года. На этом посту он сменил соотечественника Пауло Фонсеку, уточняет ТАСС.
Португалец Жозе Моуринью стал новым главным тренером итальянского футбольного клуба «Рома».
Контракт с 58-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года. На этом посту он сменил соотечественника Пауло Фонсеку, уточняет ТАСС.
Дата: 2021/05/04 21:10
Раздел: Спорт
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