Певец Аслан Гусейнов, погибший сегодня в ДТП на автодороге Баку-Газах, похоронен в Гяндже.
Он был похоронен на кладбище Имамзаде, отмечает «Репорт».
В похоронах из-за пандемии приняли участие только родственники Аслана Гусейнова.
Дата: 2021/05/04 19:29
Раздел: Life-style, Азербайджан
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Певец Аслан Гусейнов погиб в ДТП. Как сообщили в ГДП, авария произошла на 60-м километре магистрали Баку-Газах.
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