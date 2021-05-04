Певец Аслан Гусейнов, погибший сегодня в ДТП на автодороге Баку-Газах, похоронен в Гяндже.

Он был похоронен на кладбище Имамзаде, отмечает «Репорт».

В похоронах из-за пандемии приняли участие только родственники Аслана Гусейнова.

Minval.az