Согласно утвержденному Министром обороны плану боевой подготовки на 2021-й год, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения, находящихся на вооружении Азербайджанской Армии, выполняют учебно-тренировочные полеты.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В процессе тренировок расчеты развивают свои оперативно-тактические знания, выполняют практические полеты и учебно-боевые задачи в целях совершенствования навыков, накопленных в ходе обучения на самых современных тренажерах.

Расчеты БПЛА, своевременно и точно обнаруживая цели в глубине обороны условного противника, выполняют поставленные задачи, а также осуществляют разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления.

В ходе выполнения задач применяются специальные БПЛА, предназначенные для ведения оптической и радиоэлектронной разведки местности.

Расчеты БПЛА также отрабатывают задачи по обнаружению и уничтожению позиций, в том числе целей, находящихся в глубине обороны условного противника, и передаче соответствующих данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений.

В рамках учебно-тренировочных полетов расчеты выполняют практические боевые стрельбы и прицельным огнем уничтожают цели условного противника.



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