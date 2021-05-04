Обнародовано место проведения игры отборочного цикла ЧМ-2022 Азербайджан – Португалия.

Как сообщает аpasport.az со ссылкой на сайт АФФА, встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе.

Игра будет проведена 7 сентября и начнется в 20:00.

Minval.az