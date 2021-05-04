«Недавно на одном из армянских телеканалов попытались доказать посредством священника, что во Второй Карабахской войне на стороне Азербайджана в боях принимали участие джины».

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал депутат Сиявуш Новрузов, передает АПА.

По словам депутата, священник пытался убедить аудиторию в эфире в том, что армяне дезертировали, испугавшись джинов: «Посмотрите, против кого мы воевали. Страна, у которой были десятки тысяч дезертиров, пытается связать это с джинами. Эту победу одержали железный кулак Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, азербайджанская армия. В этой войне Азербайджан действовал в соответствии со всеми законами войны».

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что чем больше армяне будут говорить глупости, тем лучше.

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