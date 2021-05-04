В Москве от имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой был организован ифтар.

Ифтар состоялся в рамках «Азербайджанского вечера», организованного Духовным управлением мусульман Москвы, при поддержке Духовного управления мусульман России и правительства Москвы в «Шатре Рамадана» на Поклонной горе в Москве.

Выступивший на мероприятии советник посольства Азербайджана в России Заур Пашаев передал участникам мероприятия приветствие посла Полада Бюльбюльоглу. Дипломат поблагодарил вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву за организацию ифтара, и правительство Москвы и Духовное управление мусульман Москвы за организацию «Шатра Рамадана».

Директор мусульманской школы в Москве Анас Мамедов назвал «Шатер Рамадана» важным проектом, объединяющим исповедующих ислам представителей народностей, проживающих в Москве: «Представительство Фонда Гейдара Алиева в России ежегодно осуществляет активную деятельность в этом проекте, организовывает ифтар для верующих. Прошлый год был важным для азербайджанского народа, были освобождены от оккупации земли. Аллах услышал наши молитвы».

Организаторы «Шатра Рамадана» направили благодарственное письмо вице-президенту Фонда Гейдара Лейле Алиевой за организационную, творческую и духовную поддержку мероприятия.

До начала ифтара священнослужитель из Азербайджана прочитал суры из священного Корана, помолился. Затем московские мусульмане открыли ифтар. Им были представлены образцы азербайджанской кухни.

На мероприятии был показан фильм о мультикультурализме в Азербайджане.

Отметим, российское представительство Фонда Гейдара Алиева 15 лет участвует в проекте «Шатер Рамадана», реализуемом в Москве.

Minval.az